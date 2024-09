Pirkanmaa käynnistää uuden maakuntaohjelman valmistelun

Kalervo Kummola on vuoden 2024 Pirkanmaan palkinnon saaja 1.9.2024 18:57:39 EEST | Tiedote

Pirkanmaan liiton maakuntahallitus on myöntänyt vuoden 2024 Pirkanmaan palkinnon Kalervo Kummolalle. Maakuntahallituksen myöntämän palkinnon perusteena on Kalervo Kummolan pitkäaikainen ja merkittävä työ, joka on edistänyt Pirkanmaan maakunnan kasvua, kehittämistä ja tunnettuisuutta.