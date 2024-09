Sosiaalialan asiantuntijoiden hätähuuto kaikui kuuroille korville

Hallitus aikoo heikentää varhaiskasvatuksen yhdenvertaisuutta 26.8.2024 14:38:14 EEST | Tiedote

Hallitus on ehdottanut lakimuutosta, joka poistaisi velvoitteen laatia paikallisia varhaiskasvatussuunnitelmia ja toimipaikkakohtaisia yhdenvertaisuussuunnitelmia. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2025 alussa. Taustalla on hallituksen tavoite purkaa sääntelyä kuntien toimintaedellytysten vahvistamiseksi.