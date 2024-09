Herttoniemen metroaseman kunnostustyöt alkavat syksyllä

Junatien metrosilta todettu kunnostusta vaativaksi 11.9.2024 10:20:02 EEST | Tiedote

Kaupunkiliikenne Oy toteuttaa vuosittain kuntotutkimuksia metroliikenteen käytössä oleville silloille. Kuntoarvion perusteella tehdyn erikoistarkastuksen jälkeen on todettu, että metron Junatien silta Kalasataman ja Sörnäisten asemien välissä on huonokuntoinen ja vaatii korjaustoimenpiteitä jo lähitulevaisuudessa. Silta vaatii merkittäviä vahvistamistoimenpiteitä tai jopa uusimista kokonaan, mikä aiheuttaisi toteutuessaan suurta haittaa metroliikenteelle. Junatien metrosilta on metroradan pisin silta, 482 metriä.