Kutsu medialle: Yhdysvaltain vaalien tuoreimmat tutkimusnäkökulmat 8.10.

Tule tiistaina 8.10. Tiedekulman 2. kerroksen Think Loungeen (Yliopistonkatu 4) kuulemaan Helsingin yliopiston asiantuntijoiden tuoreimmat näkökulmat Yhdysvaltain vaaleihin. Tarjolla on kevyttä aamiaista klo 9.30 alkaen, ja tilaisuus alkaa klo 10.00.

Tilaisuuden avaa viestintäpäällikkö Hannamaija Helander. Tutkijat pitävät 10 minuutin puheenvuorot, minkä jälkeen on aikaa kysymyksille ja keskustelulle. Tilaisuus on kaksikielinen: osa tutkijoista puhuu suomeksi ja osa englanniksi. Tilaisuus päättyy klo 11, minkä jälkeen on aikaa keskustelulle ja kysymyksille.

Ohjelma

Vieraileva professori Joshua Wilson, humanistinen tiedekunta: “Abortion in the US Elections”

Akatemiatutkija Saara Kekki, humanistinen tiedekunta: “Maahanmuuttokysymys ja etniset vähemmistöt äänestäjinä”

Vanhempi yliopistonlehtori S. M. Amadae, valtiotieteellinen tiedekunta: “Understanding polarisation in US election politics. What it means in America and around the world”

Professori Samuel White, valtiotieteellinen tiedekunta: “Why environmental issues are not discussed in this election campaign”

Viestinnän asiantuntija Niina Niskanen

niina.niskanen@helsinki.fi, 0504489874

Viestinnän asiantuntija Pasi Komulainen

pasi.komulainen@helsinki.fi, 0505398523

