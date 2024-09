Suomalaisten rakastama dekkaristi Elly Griffiths saapuu Helsingin kirjamessuille

Janne Kataja avaa uuden puolen elämästään tammikuussa ilmestyvässä kirjassa 4.9.2024 09:00:00 EEST | Tiedote

Janne Kataja on näyttelijä, ohjaaja, juontaja ja yrittäjä, joka on ollut vuosikausia suomalaisen tv-viihteen ja komiikan huipulla. Tammikuussa 2025 ilmestyvässä Loppuunmyyty -kirjassa yksityisyydestään tarkka Kataja kertoo elämästään avoimesti ja rehellisesti. Kirjan myötä hänestä avautuu puoli, joka on aiemmin jäänyt julkisen hauskuuttajan taakse piiloon. ”Kirja ei ole elämäkerta vaan henkilökuva ja seikkailuromaani, jonka päähenkilön nimi nyt vaan sattuu olemaan Janne. Kirja on tarina niistä tapahtumista, mihin päähenkilö on elämänsä varrella joutunut. Prosessi on ollut antoisa, koska muistin syövereistä on löytynyt paljon kiinnostavia kohtaamisia, nauruja, värejä, hämmennystä, jännitystä ja vähän suruakin. Ennen kaikkea kuitenkin vahvaa uskoa huomiseen niiden ihmisten ansiosta, jotka ovat matkan varrelle sattuneet”, Janne Kataja sanoo. Kirjan kirjoittaja Janne Sarja on kirjailija ja käsikirjoittaja. Hän on aiemmin julkaissut kirjat Läpimurtoteos (2020) ja Rakkaudella, Jami (2023). S