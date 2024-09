Lokakuun kirjamessuilla puhutaan omaishoidosta ja omaishoitajista

Rosebud Sivullisen ohjelmaa viikoilla 36 & 37 29.8.2024 16:55:46 EEST | Tiedote

Ma 2.9. klo 17 Emilia Kilpua ja Hannu Koskinen: Aurinko - tuttu ja tuntematon tähtemme (Gaudeamus) Kirjailijat keskustelevat lavalla tiedetoimittaja Markus Hotakaisen kanssa. Päivätähtemme on loistanut jo miljardien vuosien ajan, mutta se ei ole niin seesteinen kuin kesäisellä taivaalla loistavasta valopallosta voisi kuvitella. Auringon pintakerrokset ovat alituisessa myllerryksessä ja sen voimakas magneettikenttä saa aikaan suunnattomia purkauksia, joiden vaikutukset tuntuvat maapallolla saakka. Kotiplaneettamme kohtalo on kytköksissä Auringon kehitykseen: millainen sen elinkaari on? Kilpua on Helsingin yliopiston avaruusfysiikan professori ja Koskinen avaruusfysiikan emeritusprofessori. Ti 3.9. klo 18 Ville-Juhani Sutinen ja Ville Ropponen: Emigrantit (Vastapaino) Ville-Juhani Sutisen ja Ville Ropposen kertova tietokirja Emigrantit – Venäläisten maanpakolaiskirjailijoiden jäljillä tarkastelee venäläisten emigranttien ja erityisesti kirjailijoiden värikkäitä kohtaloita. Teoksessa kart