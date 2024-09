Kouluilla tehtävät alakoululaisten hammastarkastukset laajenevat myös Tampereelle

Pirkanmaan hyvinvointialueen digiklinikka palkittiin 17.9.2024 12:50:17 EEST | Tiedote

Pirkanmaan hyvinvointialueen digiklinikka on saanut julkisen sektorin Amazon Web Services Finland Elevate -palkinnon. Voittajan valinnassa on kiinnitetty huomiota siihen, miten ratkaisu on parantanut julkisten palvelujen saatavuutta, yhdenvertaisuutta ja laatua.