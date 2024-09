HALI ja SuPer: Lähihoitajien osaaminen otettava laajemmin käyttöön

HALI ja SuPer järjestivät tänään 25.9. kansanedustajille sekä hyvinvointialuepäättäjille tilaisuuden, jossa käsiteltiin norminpurkua sote-alalla. Eduskunnan Pikkuparlamentissa järjestetyssä tilaisuudessa keskusteltiin SuPerin ja Halin yhteisistä tavoitteista alan kehittämiseen.

Väestön ja hoitohenkilöstön ikääntyminen, ammattitaitoisen henkilöstön riittävyys sekä oikea-aikaisten palvelujen saatavuus ja saavutettavuus asettavat haasteita Suomen sote-palveluille tulevaisuudessa.

– Tilanteen ratkomiseksi kaikkien koulutettujen ammattilaisten osaaminen on saatava nykyistä paremmin käyttöön. Työnantajilla pitää olla mahdollisuus hyödyntää lähihoitajien osaamista laajasti. Tästä on hyvänä esimerkkinä rokottaminen, jossa lähihoitajien osaamista pitäisi hyödyntää nykyistä paremmin, sanoo SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg.

Lähihoitajien urapolkuja tulee kehittää esimerkiksi siten, että he voisivat toimia tiimin- tai yksikönvetäjinä nykyistä useammin. Lähihoitajilla tulee myös olla mahdollisuus toimintayksikön, kuten hoivakodin, vastuuhenkilön tehtäviin erikoisammattitutkinnon kautta. Urakehitys lisää työn mielekkyyttä ja sitouttaa henkilöstöä.

– Laaja-alaisten ja vastuullisten tehtävien tarjoaminen on maine- ja vetovoimatekijä yrityksille ja järjestöille. On kaikkien osapuolten etu, että ammattilaisten keskinäinen työnjako on mielekäs ja tarjoaa jokaiselle koulutustaan vastaavia työtehtäviä ja uramahdollisuuksia, HALIn hoivasta ja osaamisesta vastaava johtaja Arja Laitinen sanoo.

Viime hallituskaudella lähihoitajilta otettiin pois oikeus hoidon tarpeen arviointiin muun muassa yksityisen sektorin lääkäriasemilla sekä perusterveydenhuollossa julkisella. HALIn ja SuPerin mielestä lähihoitajien oikeus hoidon tarpeen arviointiin tulee palauttaa.

– Sen sijaan, että työnkuvia ja vastuualueita rajoitetaan, osaaminen pitää ottaa täysimääräisesti käyttöön. Lisäksi on tärkeää jalkauttaa jo olemassa olevia sosiaali- ja terveydenhuollon hyviä käytänteitä. Työnjaon ja tehtävien kehittämisen sekä työkyvyn ja työssä jaksamisen tukemisen tulee olla ensisijaista. Tähän työhön on tartuttava kiireellä, Päivi Inberg toteaa.

