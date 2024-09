SDP:n Filatov: Eduskuntatalon vahingoittaminen on tuomittavaa

– Eduskuntataloa on töhritty liitumaalilla mielenosoittajien toimesta. Teko on täysin tuomittava. Eduskuntatalo on kansanvallan keskus, ja sen vahingoittaminen on hyökkäys Suomen demokratiaa vastaan.

– Suomen eduskunta on yksi maailman avoimimmista parlamenteista. Yleisöllä on mahdollisuus vapaasti tulla seuraamaan istuntoja ja eduskunnassa käy kymmeniä tuhansia vieraita vuosittain. Tämä avoimuus ja läpinäkyvyys ovat arvokas osa demokratiaamme ja toivon, että näin voi olla myös jatkossa. Vahingonteko vaarantaa arvokkaan perinteen ja heikentää kaikkien oikeutta.

– Mielenosoitusoikeus on perustuslaillinen oikeus, ja on tärkeää, että kansalaiset voivat ilmaista mielipiteensä vapaasti ja näkyvästi. On kuitenkin muistettava, että mielipiteenilmaisun tulee tapahtua lain ja yhteiskuntamme sääntöjen puitteissa.

– Mielenosoitukset Eduskuntatalon edessä ovat sallittuja ja viikoittain esimerkiksi kansalaisjärjestöt osoittavat mieltään tärkeiden asioiden puolesta Eduskuntatalon edessä. Vahingonteoin keinoin tehty mielenosoitus kääntyy useimmiten itse asiaa vastaan ja heikentää viestin uskottavuutta.

– Suomen eduskunta ja demokratia ansaitsevat kunnioitusta, ja jokaisella on vastuu toimia sen mukaisesti.