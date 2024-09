Selvitys julkaistu julkisoikeudellisten ympäristövastuiden asemasta konkurssitilanteissa

Karhunlihan myyntiin tarvitaan aina voimassa oleva lupa 19.9.2024 10:03:17 EEST | Tiedote

Helsingin poliisi on tänään tiedottanut esitutkinnasta, jossa epäillään karhunlihan luvatonta myyntiä ja hallussapitoa. Karhunlihaa on löytynyt merkittäviä määriä suomalaisesta yrityksestä. Tapausta tutkitaan luonnonsuojelurikoksena. Suomen ympäristökeskus on Suomessa kansallinen CITES-lupaviranomainen, joka voi myöntää karhunlihan myyntiin lupia eli EU-todistuksia.