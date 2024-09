Viitasaarelainen Myllyn Mies kasvuyritysten kärkikastiin

Johtajat uskovat kasvun mahdollisuuteen – haasteet eivät syö kasvutahtoa 17.9.2024 08:18:17 EEST | Uutinen

Tuore kyselytutkimus paljastaa, että pienten ja keskisuurten yritysten johtajilla on vahva halu kasvattaa yrityksiään. Monet johtajat pitävät kasvua keskeisenä osana yrityksensä menestystä ja osoittavat vahvaa sitoutumista sen mahdollistaviin taitoihin. Koska pk-yritykset työllistävät suurimman osan työvoimasta ja niiden liikevaihto on merkittävä osa kansantaloudesta, niiden kasvun tukeminen on kriittistä talouskasvun edistämiseksi.