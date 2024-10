Smartvatten ja WeSecure varmistavat kiinteistöjen vesidatan turvallisuuden uudella yhteistyöllä.

Me Smartvattenilla työskentelemme satojen miljoonien vesilitrojen säästämiseksi joka vuosi. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi uskomme, että tieto on avainasemassa. Siksi kiinteistöalalle ja vesilaitoksille suunnatut tuotteemme ja palvelumme kattavat koko vedenkierron. Työskentelemme joka päivä kohti tulevaisuutta, jossa puhdasta vettä arvostetaan ja sen vastuullinen käyttö on jatkuvaa, maailmanlaajuista toimintaa. Haluamme yhdessä asiakkaidemme kanssa varmistaa, että jokainen pisara on tärkeä.