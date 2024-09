Kainuun ja Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueiden kuljetusten tilaus- ja välityspalvelut siirtyvät Tervia Logistiikka Oy:lle

Tervia Logistiikka Oy on osa pohjoisten hyvinvointialueiden omistamaa Tervia-konsernia, jonka tehtävänä on vahvistaa Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueiden välistä yhteistyötä. Työssä on edetty siten, että alueiden sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulakien mukaisten kuljetuspalveluiden tilaus- ja välitystoiminnat yhdistyvät 1.1.2025 alkaen. Ensimmäiset liikkeenluovutukset tehdään 1.10.2024, kun Kainuun ja Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueiden toiminnot siirtyvät osaksi Tervia Logistiikka Oy:tä.

Tervia Logistiikka Oy:n toimitusjohtaja Erja Jaatisen mukaan muutos ei vaadi asiakkailta toimenpiteitä.

"Kyseessä on niin kutsuttu matkapalvelukeskustoiminta, jossa vastaanotamme asiakkaan tekemän tilauksen ja välitämme hänelle sopivan kuljetuspalvelun. Tässä vaiheessa muutos ei näy asiakkaille mitenkään, sillä kuljetussuunnittelijamme vastaavat samoihin puhelinnumeroihin kuin ennenkin ja varsinaisen kuljetuspalvelun hoitavat samat yrittäjät kuin tähänkin saakka", Jaatinen kertoo.

Toiminta siirtyy vaiheittain



Pohjoisten hyvinvointialueiden lakisääteisten kuljetuspalvelujen tilaus- ja välitystoiminta siirretään vaiheittain Tervia Logistiikalle. Ensimmäisessä vaiheessa siirtyvät Kainuun ja Keski-Pohjanmaa toiminnot 1.10.2024 alkaen. Tämän jälkeen on vuorossa ovat Lappi 1.12.2024 ja Pohjois-Pohjanmaa 1.1.2025.

"Liikkeenluovutukset tapahtuvat vaiheittain ja työntekijät siirtyvät meille vanhoina työntekijöinä", toteaa projektipäällikkö Tanja Witick. "Koska olemme keskellä siirtymävaihetta, ei kuljetuspalvelujen välitystoiminta juurikaan muutu tässä vaiheessa. Työntekijät jatkavat nykyisillä tietojärjestelmillä ja asiakkaiden palvelunumerot pysyvät samoina."

Ensimmäisessä vaiheessa Tervia Logistiikkaan siirtyy yhteensä 7 työntekijää. Kun kaikki liikkeenluovutukset on tehty, otetaan käyttöön yhteinen tietojärjestelmä ja yhteiset toimintamallit. Uudet toimintamallit suunnitellaan yhteistyössä asiakkaiden ja henkilöstön kanssa.

Tavoitteena pohjoisen Suomen palvelujen varmistaminen



Tervia Logistiikan tavoitteena on tuottaa palveluja laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Toiminnassa keskeistä on turvata palvelut myös harvaan asutuilla alueilla, sillä yhtiö palvelee koko Pohjois-Suomen alueella aina Ylä-Lapista Keski-Pohjanmaalle Perhoon saakka.

"Etsimme tehokkuutta toimintamallien yhtenäistämisellä ja päällekkäisten toimintojen karsimisella", kertoo Jaatinen.

Päätöksen oikeudesta kuljetuspalveluun tekee kuljetusasiakkaalle jatkossakin oman hyvinvointialueen viranhaltija. Lakisääteisten sosiaali- ja vammaispalvelujen kuljetuksia toteutuu pohjoisilla hyvinvointialueilla yhteensä noin 700.000 matkaa vuosittain.