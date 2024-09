Oma Häme ja Hämeenlinnan kaupunki allekirjoittivat kiinteistökaupat

Oma Häme järjestää yritysfoorumin verkossa 26.9.2024 12:29:54 EEST | Tiedote

Oma Häme järjestää perjantaina 4. lokakuuta verkossa yritysfoorumin, joka on avoin kaikille yrityksille toimialasta tai koosta riippumatta. Tilaisuuden tavoitteena on keskustella hyvinvointialueen tulevista hankinnoista sekä kertoa julkisista tarjouskilpailuista. Lisäksi Oma Häme haluaa kuulla yrittäjien toiveita yhteistyöhön liittyen. Vastaavia tilaisuuksia on tarkoitus järjestää 1-2 kertaa vuodessa. Yritysfoorumin sisältöä tullaan kehittämään osallistujilta saadun palautteen perusteella. Ensimmäinen Yritysfoorumi järjestetään 4. lokakuuta klo 10-11.30 Teamsin välityksellä. Tilaisuuteen toivotaan ilmoittautumisia viimeistään 3. lokakuuta. Ilmoittautumislomake Tilaisuuden Teams-linkki Tilaisuudessa asiantuntijoina toimivat: Mikko Tuomas, hankintapäällikkö, Oma Häme Jouni Sakomaa, hankinta- ja laadunhallintajohtaja, Oma Häme Marko Ahtiainen, toimitusjohtaja, Hämeen Yrittäjät Sanna Meronen-Vilenius, hankintaneuvoja, Hämeen Yrittäjät Marko Raatikainen, asiantuntija, Hämeen TE-toimisto, ka