SDP:n Piritta Rantanen: Hallitus vaarantaa Suomen turvallisuuden koulutuspäätöksillään

Hallitus esittää aikuiskoulutustuen tilalle rajoitettua pilottihanketta, jossa opiskelijoita hyväksytään vain sosiaali- ja terveysalalta sekä kasvatusalalta. Pelastusalan jatkotutkinnot on jätetty pilotin ulkopuolelle, vaikka alan osaajapula on kriittinen. Suurin osa pelastusalan jatko-opiskelijoista on ollut riippuvaisia aikuiskoulutustuesta. Onko hallitus todella valmis vaarantamaan pelastustoimen osaajatilanteen, kysyy kansanedustaja ja SD-eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Piritta Rantanen.