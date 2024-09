Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa alkaa laajakaistainvestointien teemahaku

Varsinais-Suomesta 171 maatilaa mukana laadunarvioinnissa 26.9.2024 14:00:40 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen maaseutuhallinnolla on tänä vuonna valtava urakka laadunarviointien kanssa. Tarkistettavana on 2 427 lohkoa, yhteensä 171 maatilalla. Nyt maastokäynnit ovat ohi ja tukihakemusten korjauskehotukset on lähetetty viljelijöille. Viljelijöiden tulee tehdä korjaukset 2.10. mennessä.