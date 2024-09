Kokoomuksen Keto-Huovinen: Lähisuhdeväkivallan sovittelulle loppu

Kokoomuksen kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen on tyytyväinen, että hallituksen esitys lähisuhdeväkivallan sovittelun lopettamiseksi etenee eduskunnan käsittelyyn. Lähisuhdeväkivalta on Suomessa vakava tasa-arvo-ongelma, sillä joka kolmas nainen on kokenut lähisuhteessaan väkivaltaa.