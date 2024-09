Omaeläinklinikka Ehel on nyt Eläinklinikka Ehel

Omaeläinklinikka Vetset on nyt Eläinklinikka Vetset 27.9.2024 13:57:30 EEST | Tiedote

Omaeläinklinikka on ollut osa Evidensia-verkostoa yli kolmen vuoden ajan. Tässä vaiheessa Omaeläinklinikat siirtyvät kokonaan Evidensian lipun alle. Muutoksen myötä Omaeläinklinikka Vetset on muuttanut nimensä Eläinklinikka Vetsetiksi. Asiakkaille muutos näkyy ainoastaan nimen vaihtumisena, ja siinä, että klinikan tiedot löytyvät jatkossa Evidensian verkkosivuilta. Asiakkaita palvellaan tutussa osoitteessa Luostarinportti 2. - Klinikallamme on käytössä nykyaikainen laitteisto, joka mahdollistaa röntgenkuvaukset, ultraäänitutkimukset sekä monipuoliset laboratoriotutkimukset, kertoo klinikan johtaja, eläinlääkäri Tiina Wright. Lisätietoja: Vt. toimitusjohtaja Antti Kuosmanen, 050 428 1232, antti.kuosmanen@evidensia.fi Evidensia-verkoston 44 eläinlääkäriasemaa- ja sairaalaa tarjoavat lemmikille kattavan hoidon vuorokauden ympäri koko Suomessa. Evidensia on osa Euroopan suurinta eläinlääkäripalvelujen tarjoajaa, johon kuuluu yli 2 500 eläinlääkäriasemaa ja -sairaalaa 20 maassa.