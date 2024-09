Muutos lääkärin vastaanottoaikoihin Ypäjän terveysasemalla

Aiemmin tiedotimme, että 1. lokakuuta alkaen Ypäjällä on lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotto vain maanantaisin ja muina päivinä vastaanotto tapahtuu Jokioisten terveysasemalla.

Nyt Oma Häme on onnistunut lääkärirekrytoinnissa ja vastaanottoaikoja voidaan avata enemmän Ypäjälle.

9. lokakuuta alkaen Ypäjän terveysasemalla on lääkärin vastaanotto maanantaisin ja keskiviikkoisin, sairaanhoitajan vastaanotto maanantaisin.

Muina päivinä ypäjäläisten vastaanotot ovat Jokioisten terveysasemalla.

Aikuisneuvolan terveydenhoitajalla on lisäksi sovittuna erillisiä rokotuspäiviä.

Forssan seutu on kärsinyt lääkäripulasta jo pidemmän aikaa. Vastaanottoaikojen muutoksilla halutaan taata kuntalaisille tarvittavat terveysasemapalvelut ja varmistaa työntekijöille turvalliset ja toimivat työolosuhteet. Tämä muutos ei liity 1.1.2026 voimaan astuvaan palveluverkkomuutokseen.

Ypäjän terveysaseman ajanvarausnumero on 03 4191 2151. Takaisinsoittojärjestelmä on avoinna maanantai - perjantai 8.00–14.00.

Jokioisten terveysaseman ajanvarausnumero on 03 4191 2121. Takaisinsoittojärjestelmä on avoinna maanantai - perjantai 8.00–14.00.

Kiireellisissä asioissa yhteydessä Forssan sairaalan kiirevastaanoton puhelinnumeroon 03 4191 3000. Kiirevastaanotto Forssan sairaalassa on avoinna 8-22 (otamme potilaita vastaan kello 21 asti). Yöpäivystys on Kanta-Hämeen keskussairaalassa.



Kuntalaisten käytössä edelleen myös Oma Hämeen chat-palvelu

Chat-asiointi löytyy hyvinvointialueen verkkosivujen oikeasta alakulmasta osoitteesta https://omahame.fi/. Lisäksi löydät chatin Oma Häme -mobiilisovelluksesta, jonka voit ladata sovelluskaupasta. Palvelu on avoinna arkisin klo 8-20.



Aikuisneuvolan terveydenhoitajan vastaanotto tapahtuu pääasiassa Humppilan terveysasemalla, ja terveydenhoitaja on 1–2 maanantaita kuukaudessa Ypäjällä.

Ajanvaraus toimii soittamalla aikuisneuvolan terveydenhoitajan puhelinnumeroon 03 4191 2230, puhelinaika ma-pe klo 9-10.



Mielenterveyshoitaja on tavattavissa Ypäjällä maanantaisin.

Mielenterveys- ja päihdeyksikössä tuotamme mielenterveys- ja päihdepalveluita Forssan seudun yli 18-vuotiaille asukkaille. Puhelinnumerosta voit varata ajan tai kysyä mielenterveys- ja päihdeongelmiin liittyvistä asioista. Puhelin 040 353 4333.

Laboratorio jatkaa toimintaansa Ypäjällä maanantaisin kuten tähänkin asti. Fimlabin Laboratorio, ajan voi varata soittamalla numeroon 010 808 515 tai varaamalla ajan netistä https://fimlab.fi/ajanvaraus.