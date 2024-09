SDP:n Juha Viitala: Vankiloiden työturvallisuus suositusten mukaiseksi

- Suositusten mukaan turvallinen vankilatoiminta voidaan saavuttaa, kun vankiloiden käyttöaste on enintään 90 prosenttia. Todellisuudessa tilanne on kuitenkin toinen. Tästä kertoo se, että kuluvana vuonna vankiloiden keskimääräinen täyttöaste on ollut yli 100 prosenttia kahta vankilaa lukuun ottamatta. Monissa suljetuissa vankiloissa päiväkohtainen yliasutus on lähennellyt jopa noin 30 prosenttia, Juha Viitala sanoo huolestuneena.

Vaikka vankilatiloja on parhaillaan rakentumassa rikosseuraamuslaitos nostaa, ettei uudet tilat ratkaise ongelmaa. Valmistuessaan uudet tilat ovat täynnä, sillä vankimäärät kasvavat nopeammin kuin tilat valmistuvat. Ongelma ei tule siis helpottamaan.

- Liian täynnä olevat osastot lisäävät levottomuutta ja jännitteitä vankien keskuudessa. Tämä puolestaan heijastuu vankilan arkeen ja vaikeuttaa järjestyksen ylläpitoa. Ylitäytetyt vankilat ovatkin myös vakava työturvallisuuskysymys. Turvattomuuden lisääntyminen heikentää merkittävästi henkilökunnan työoloja ja turvallisuuden tunnetta, Viitala toteaa.

Yliasutuksen lisäksi vankiloiden henkilöstöpula pahentaa vankiloiden toimintakykyä entisestään.

- Työntekijöitä on liian vähän, mikä johtaa siihen, että vankien päiväohjelmia ja aktiviteetteja joudutaan karsimaan. Tilanteen parantamiseksi tarvitaan lisäresursseja henkilöstön palkkaamiseen ja kouluttamiseen, jotta vankiloiden toiminta voidaan järjestää turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti, Viitala nostaa.

- Suomen vankilajärjestelmä tarvitsee kiireellisesti lisää resursseja ja tukea, jotta se pystyy vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ja turvaamaan kaikkien vankilayhteisön jäsenten turvallisuuden, Viitala päättää.