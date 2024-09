Maaseutuparlamentti Nurmeksessa: Itä-Suomen haasteet ja omistajanvaihdokset maaseudun tulevaisuuden keskiössä

Kysely: Metsänomistajat kiinnostuneempia puukaupoista enemmän kuin koskaan aiemmin 26.9.2024 09:59:06 EEST | Tiedote

Metsänomistajien kiinnostus puukauppaan on kasvussa, selviää syksyn Metsätutka-kyselystä. Vaikka puukauppaa on tehty viime aikoina ahkerasti, on metsänomistajilla vielä myyntiaikeita. Lähes 40 prosenttia metsänomistajista aikoo myydä puuta ensi vuonna. Puun hyvän kysynnän ja hinnan nousun merkitys puukauppaan kannustavana tekijänä on noussut vastauksissa aivan uudella tasolla.