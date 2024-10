Gigantin syyskuun myydyimmät puhelimet TOP 10 – OnePlus-puhelinten myynti noussut kohisten

Gigantin tilikausi 2023–2024 päätökseen: “Äärimmäisen haastavaan vuoteen vastattiin mittavilla kehitystoimilla” 16.8.2024 15:00:00 EEST | Tiedote

Gigantti julkaisi huhtikuun lopussa päättyneen tilikauden 2023–2024 tuloksensa. Vuosi on tuonut kodinelektroniikka-alan alhossa monenlaisia haasteita, joihin on tartuttu asiakas- ja työntekijätyytyväisyyden pitkäjänteisillä kehitystoimilla. Positiivisia signaaleja on saatu markkinaosuuksien voittamisen myötä keväällä ja kesällä. Myös yrityksen strategia tullaan päivittämään syksyn kuluessa.