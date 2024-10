Rengasvaihtorumba alkaa pian – näin puhdistat ja säilytät kesärenkaat oikein

Vuonna 1965 perustettu Autoglym on Iso-Britannian suurin autonhoitotuotteiden valmistaja. Kaikki yhtiön kemialliset tuotteet kehitetään, testataan ja valmistetaan sen huipputason tutkimus-, kehitys- ja tuotantolaitoksissa Iso-Britannian Pohjois-Hertfordshiressä. Autoglymin missiona on luoda maailman parhaita autonhoitotuotteita, ja sen tuotteita myydään nykyään yli 45 maassa. Uusin, palkittu tuotesarja sisältää yli 60 tuotetta, jotka kattavat kaikki autonhoitoprosessin osa-alueet. Tuotteet on suunniteltu niin satunnaisia käyttäjiä kuin vannoutuneita autonhoidon harrastajia ajatellen – jokainen Autoglym-tuote on vaivaton ja miellyttävä käyttää ja niiden avulla kuluttaja saa laadukkaan lopputuloksen.

Kuluttajille suunnattujen tuotteiden lisäksi Autoglymilla on oma Professional-tuotesarja, joka on kehitetty erityisesti autonpesuyrityksille ja niille, jotka puhdistavat kooltaan suurempia, julkisessa käytössä olevia kulkuneuvoja, kuten busseja ja junia.

Lue lisää: www.autoglym.com