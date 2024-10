KUTSU: Miten edistää ruokaketjun toimivuutta ja arvonmuodostusta? - tilaisuus 19.11.

Pikakommentti: Työikäisen väestön kasvu myönteinen havainto työllisyysluvuissa 24.9.2024 08:44:23 EEST | Tiedote

Tuoreimmissa työllisyysluvuissa positiivinen merkki on se, että työikäinen väestö on taas alkanut kasvaa, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n vanhempi ekonomisti Henna Busk. Muutoin tilanne on pysynyt menneen kesän aikana likimain ennallaan. Käännettä ole vielä nähtävissä.