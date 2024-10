Metec Oy sai 1,5 miljoonan euron rahoituksen ympäristöystävällisen huoneistoautomaation kehittämiseen

Metec on huoneisto- ja kiinteistökohtaisen mittauksen edelläkävijä. Vuonna 2017 perustettu suomalainen perheyritys panostaa jatkuvaan tuotekehitykseen ja kasvuun. Tavoitteenamme on tuottaa aiempaa laadukkaampia mittaustapoja sekä yksilöidympää ja modernimpaa palvelua huoneisto- ja kiinteistökohtaiseen mittaukseen ja raportointiin. Metec Oy kuuluu 100 henkilöä työllistävään WCOM-Groupiin, jonka liikevaihto on 30 Meur.