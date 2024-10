Peter Hultqvistista Hanaholmen-aloitteen neuvottelukunnan uusi puheenjohtaja

Näyttely valmistaa kohtaamaan ikijäästä vapautuvat elämänmuodot 1.10.2024 08:00:00 EEST | Tiedote

Mari Keski-Korsun näyttely Walks in the Steam of Cryosphere on avautunut Hanasaaren galleriassa. Se tarkastelee ikiroudan muuttuvaa tilaa ja ikiaikaista mikrobista elämää, joka vapautuu jäästä ilmaston lämmetessä.