Uudet maanteiden hoitourakoitsijat aloittivat Ivalon, Kuusamon ja Kuhmon hoitourakoissa 1.10.

Yhteysviranomainen on antanut perustellun päätelmän Kuorinki-Vinsanmaan tuulivoimahankkeen YVA-selostuksesta 13.9.2024 11:19:45 EEST | Tiedote

Yhteysviranomainen on katsonut, että Kuorinki-Vinsanmaan tuulivoimahankkeen toteuttamiskelpoisuuden arvioinnin kannalta on välttämätöntä, että hankkeen jatkosuunnittelussa esitetään vaihtoehto tai vaihtoehtoja, joissa voimaloita on selkeästi vähemmän.