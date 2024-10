”Olemme pettyneitä ja suivaantuneita” – miksi hallitus haluaa ajaa lakiesityksellään opettajat palkkakuoppaan?

Hallitus antoi tänään esityksensä eduskunnalle OAJ:n vastustamasta vientimallilaista. Lakimuutoksen tavoitteena on, että vientialat määrittävät palkankorotuskaton kaikille aloille. Koska hallitus haluaa puuttua palkkaneuvotteluihin, poliitikkojen on jatkossa otettava kantaa, mikä on oikea palkankorotustaso esimerkiksi opettajille, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto sanoo.