KHO:n ennakkopäätös, joka koskee tehdasrakennuksen purkamisen sallivaa asemakaavan muutosta (Turku)

KHO:n ennakkopäätös, joka koskee henkilökohtaisen tulon verotusta 1.10.2024 09:51:33 EEST | Päätös

B Oy:n tarkoituksena oli antaa pääosakkaalleen ja toimitusjohtajalleen A:lle käyttöoikeus kolmeen yhtiön omistamaan keräilyautoon. Yhtiö oli hankkinut keräilyautot lähtökohtaisesti sijoituksiksi. Niitä oli tarkoitus pitää liikennekäytössä huhtikuun lopusta syyskuun alkuun, koska niitä ei voitu käyttää ympärivuotisesti. Yhtä keräilyautoista voitiin käyttää B Oy:n ja sen konsernin työntekijöiden palkitsemiseen hyvästä työsuorituksesta tai merkkipäivänä. Keräilyauton käytön palkintoajoihin määritteli konsernin johtoryhmä, myyntijohtaja tai B Oy:n toimitusjohtaja A. Korkein hallinto-oikeus katsoi A:n saavan rahanarvoisen etuuden kunkin keräilyauton osalta, kun kyseessä oleva keräilyauto oli hänen käytettävissään. Kunkin keräilyauton katsottiin olevan A:n käytettävissä, kun se oli liikennekäyttöön rekisteröitynä, vaikka A:n tarkoitus oli ajaa kullakin keräilyautolla vain satunnaisesti. Tältä osin merkitystä ei annettu sille seikalle, etteivät keräilyautojen avaimet olleet jatkuvasti A:n hal