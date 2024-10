Tunnelmalliset joulukertomukset nyt lukijoiden toiveesta kovissa kansissa – Puuvillatehtaan joulutarinat (Gummerus) ilmestyy Turun kirjamessuilla

Tuleva (Gummerus) on Voima-bestsellerin kirjoittajan Naomi Aldermanin viiltävä kuvaus tekoälyajan superrikkaista somemoguleista ja vallan keskittymisestä 19.9.2024 12:40:16 EEST | Tiedote

Miten pelastaa maailma teknologiajättien ahneudelta? Tuleva (Gummerus) on hauska ja pelottava kuvaus maailmasta, joka on jo täällä. Voima-romaanista tunnettu Naomi Alderman on Margaret Atwoodin manttelinperijä.