Lappset-konsernin strategia palkittiin kansainvälisellä kuntatekniikan kehittämispalkinnolla

Suomalaiset lahjoittivat jo toisen leikkipuiston Ukrainaan 30.5.2024 11:00:00 EEST | Tiedote

Hartwallin perheen perustama Joy of Play-hyväntekeväisyyshanke, Lappset Group Oy ja Reima Group Oy lahjoittivat jo toisen leikkipuiston Ukrainaan. Kiovaan rakennettu eri-ikäisille lapsille suunniteltu leikkipuisto valmistui toukokuussa Shuliavkan puistoon. Sen avajaisia vietettiin 24. toukokuuta Kiovassa järjestetyssä tilaisuudessa, johon osallistui Kiovan kaupungin edustajia ja Suomen Ukrainan suurlähettiläs Jaakko Lehtovirta, lahjoituksen tehneiden yritysten edustajien lisäksi. Helmikuusta 2022 lähtien, kun sota Ukrainassa kärjistyi, kokonainen sukupolvi lapsia on kokenut väkivaltaa, pelkoa, menetyksiä ja tragedioita. Joy of Play-aloitteen tavoitteena on luoda ilon hetkiä sekä toivoa ja tulevaisuuden uskoa Ukrainan lapsille Avajaispuheissa korostui lasten oikeus lapsuuteen sodasta huolimatta, ja että aikuisten tehtävä on tehdä kaikkensa tämän eteen. Ensimmäinen leikkipuisto lahjoitettiin ja avattiin Lviviin viime vuoden kesäkuussa.