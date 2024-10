Kaupunginjohtajan haku kaupunginhallituksen käsittelyssä 7.10.2024

Heikintorin asemakaavoitus etenee Tapiolassa - suunnitelmien lähtökohtana arvostetun kauppiastavaratalon peruskorjaaminen ja asuntokehitys 2.10.2024 12:43:22 EEST | Tiedote

Heikintorin asemakaavoitukselle on laadittu viitesuunnitelma, jonka lähtökohtana on kauppiastavaratalon peruskorjaus ja uuden asuintalon kehitys pysäköintirakennuksen paikalle. Suunnitelmassa on selvitetty nykyisen tavaratalorakennuksen soveltuvuutta useisiin erilaisiin käyttötarkoituksiin, tavoitteena varmistaa sen elinvoimaisuus koko rakennuksen tulevan elinkaaren ajan. Aluetta halutaan elävöittää merkittävän kulttuuriympäristön ominaispiirteitä säilyttäen.