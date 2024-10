Ikääntyneet jäävät usein digipalveluiden suunnittelussa ulkopuolelle

Mikroelektroniikan ja fotoniikan alan osaajille riittää kysyntää 1.10.2024 06:45:00 EEST | Tiedote

Erasmus Mundus RADMEP (Radiation and its Effects on MicroElectronics and Photonics Technologies) -ohjelma tarjoaa varman työpaikan mikroelektroniikan ja fotoniikan aloilla. Yhteistutkinto-ohjelmasta vuonna 2023 valmistuneet ovat kaikki työllistyneet. Tänä syksynä valmistui 18 opiskelijaa ja suurin osa heistäkin on jo löytänyt työpaikan.