Tietopöllö-palkinto Jani Kaarolle – Kaaron uusin teos "Mistä minut on tehty?" julkaistiin juuri

Suomen tietokirjailijat ry:n lasten ja nuorten tietokirjapalkinto Tietopöllö 2024 on myönnetty Jani Kaarolle. Kaarolta on ilmestynyt tänä vuonna kaksi lasten tietokirjaa: Maailman pahimmat paikat ja Mistä minut on tehty? Pieni geeniopas.