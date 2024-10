GRK alkaa rakentaa merkittävää kaupunkikohdetta, Jätkäsaarenkannaksen siltaa Helsingissä

GRK on valittu mukaan Rail Baltican rakentamiseen, voitti yhteistyökumppaninsa kanssa vajaan 60 milj. euron arvoisen sopimuksen 26.8.2024 11:40:27 EEST | Tiedote

GRK on voittanut merkittävän ratahankkeen Virossa. Rail Baltic Estonia on valinnut GRK:n virolaisen tytäryhtiön sekä Merko Ehitus Eestin toteuttamaan ratainfraa Sakun ja Harjumaan rajan sekä Raplamaan välillä. Hankkeen arvo on noin 59,9 miljoonaa euroa. Rail Balticaa on kutsuttu yhdeksi Euroopan mittavimmaksi infrahankkeeksi.