Keskustan Siika-aho: Kokoomus kärsii Tukholman syndroomasta

Kaikkonen: Uusista puolustusinvestoinneista päätettävä, jotta pysymme yli 2% rajan 10.9.2024 14:10:00 EEST | Tiedote

Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen ehdottaa päätöksiä uusista panostuksista maanpuolustukseen, jotta maanpuolustuksen rahoitus ei vuoden 2027 jälkeen alita Naton edellyttämää 2% osuutta bruttokansantuotteesta. Kaikkonen otti asiaan kantaa pitäessään Keskustan ryhmäpuheen tiistaina eduskunnassa UTP-selontekoa käsitelleessä keskustelussa. Suomen on syytä pitää puolustusmenot yli 2%:ssa myös vuonna 2027 ja sen jälkeen. Turvallisuusympäristön muutos ja ennakoimattomuus, suomalaisten turvallisuus sekä vastuumme liittokunnan jäsenenä edellyttävät sitä. Jotta tähän päästään, huomautan, että uusia investointeja puolustukseen on syytä laittaa putkeen jo lähiaikoina. Tilaus- ja toimitusajat ovat pitkiä. Jos haluamme rautaa käyttöön vuonna 2027 tai 2028, tilauksia on syytä tehdä varsin pian. Käytämme puolustukseen ensi vuonna 2,3% bruttokansantuotteesta. F-35-hankinnan ja Merivoimien korvettien hankinnan jälkeen puolustusmenoissa ollaan lähitulevaisuudessa menossa alle 2%:n, Kaikkonen sanoo.