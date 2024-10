Lastensuojelun arjen sankari -palkinto 2024 myönnettiin Tasalapa Oy:n lastenkoti Jalavan henkilökunnalle

Älä käännä katsettasi – vihapuhetta tulee torjua niin sanoin kuin teoin 9.9.2024 05:30:00 EEST | Tiedote

Vihapuhe ei ole vihaista puhetta, vaan vihaa lietsovaa viestintää. Se on vallankäyttöä, jota ei ole aina helppoa tunnistaa, eikä siihen ole aina helppoa reagoida. 21 järjestöä vetoaa tuoreessa kannanotossa päättäjiin, jotta he eivät kääntäisi katsettaan pois vihapuheesta, vaan pohtisivat, millaista esimerkkiä he lapsille ja nuorille näyttävät. Lastensuojelun Keskusliitto on myös tuottanut kannanottoon liittyvän Älä käännä katsettasi -kampanjan sekä materiaalia, jota voi hyödyntää kuka tahansa, joka haluaa oppia tunnistamaan vihapuheen ja ymmärtämään sen vaikutuksia.