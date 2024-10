Tyrnävän sosiaali- ja terveysaseman ja hammashoitolan palvelunumerot ovat muuttuneet

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on uusinut palvelunumeroitaan. Viimeisin muutos koskee Tyrnävän sosiaali- ja terveysaseman ja hammashoitolan palvelunumeroita. Sosiaali- ja terveysaseman vastaanoton uusi asiakaspalvelunumero on 08 669 1323 ja hammashoitolan uusi asiakaspalvelunumero on 08 669 1345.