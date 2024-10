SAK vastustaa lakisääteistä vientimallia

SAK:n tutkimus: Työntekijöiden työelämän laatu on heikentynyt nopeasti 5.10.2024 08:00:00 EEST | Tiedote

SAK:laisten liittojen työssäkäyvien jäsenten työelämän laatu on heikentynyt nopeasti. Tämä selviää tänään julkaistusta Hyvän työn mittarista. Hyvän työn mittari mittaa työelämää kymmenen eri laatukriteerin avulla, joista yhdeksässä kehitys on kääntynyt negatiiviseksi. Tämä on huolestuttavaa, koska suunta ei ole koskaan mittaushistoriassa osoittanut näin vahvasti alaspäin.