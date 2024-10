Korjaus tiedotteeseen: Sudet tappoivat hirvijahdissa olleen metsästyskoiran Sotkamossa

Suomen Metsästäjäliitto on valtakunnallinen metsästäjien etujärjestö, jonka jäseninä on noin 145 000 metsästäjää ja 2 700 metsästysseuraa. Tehtävämme on edistää metsästystä, luotoelämyksiä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä.