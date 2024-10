Turvapalveluiden ja -laitteiden kilpailutus viivästyy

Aluehallitus käsitteli hyvinvointialueen riskienhallintaraporttia ja talouden toteumaa 8.10.2024 15:37:30 EEST | Tiedote

Maanantaina koolla ollut aluehallitus käsitteli muun muassa hyvinvointialueen riskienhallintaraporttia ja talouden toteumaa. Elokuun talouden toteuma antaa viitteitä parantuneesta tilanteesta verrattuna aikaisempiin ennusteisiin. Vaikka taloustilanne on useiden mittareiden mukaan kohentunut, on selvää, ettei voimassa olevaan talousarvioon päästä loppuvuoden aikana. Talousarviomuutos on valmistelussa ja se tuodaan aluehallitukseen loppuvuoden aikana. Aluehallitus merkitsi maanantain kokouksessaan tiedoksi talouden toteuman tammi-elokuulta. Aluehallitus merkitsi tiedoksi myös hyvinvointialueen riskienhallintaraportin tammi-elokuulta. Riskienhallinta on yksi hyvinvointialueen lakisääteisistä tehtävistä. Aluehallitus edellyttää riskienhallinnan tarkkaa seurantaa, korjaavia toimenpiteitä ja säännöllistä raportointia. Järjestelmällinen riskienhallinta ja sen raportointi varmistavat, että riskit tunnistetaan ja niihin reagoidaan ajoissa. Oma Hämeessä jokaiselle riskille on nimetty vastuuhenki