Talotekniikka-ala on jumissa: haastavassa suhdannetilanteessa tarvitaan nopeita tukitoimia korjausrakentamiseen

Talotekniikkaliitto on LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n ja Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry:n yhteisjärjestö, jonka tärkeimpänä tehtävänä on edistää taloteknisten toimijoiden elinkeinopoliittista edunvalvontaa. Lisätietoja talotekniikkaliitto.fi

Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry on sähköistysalan asiantuntija, elinkeinopoliittinen edunvalvoja ja tiedon tuottaja. Yhdistyksellä on kaikkiaan noin 2 800 jäsentä ja 16 alueosastoa. STULin urakoitsijajäsenten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 4,5 miljardia euroa, josta sähköisen talotekniikan parissa työskentelevien urakoitsijajäsenten liikevaihto on noin 2,2 miljardia euroa. Yhteensä STULin jäsenet työllistävät 22 000 asentajaa sekä 5 000 toimihenkilöä. Lisätietoja stul.fi

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry on LVI-asennusalalla toimivien yritysten toimiala- ja työnantajajärjestö. Sen tehtävänä on jäsenyritysten ja toimialan liiketoimintamahdollisuuksien edistäminen. Liiton jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on yli 1,8 miljardi euroa, ja ne työllistävät noin 8 600 henkilöä. Lisätietoja lvi-tu.fi

Sähkösuunnittelijat NSS ry on Suomen sähköalan suunnittelijoiden ja suunnittelutoimistojen yhdistys, jonka toiminta-ajatuksena on kehittää hyvää sähkösuunnittelutapaa ja toimia jäsentensä ammatillisena yhdyssiteenä. Jäsenistö koostuu yli sadasta toimistojäsenestä, noin viidestäsadasta henkilöjäsenestä ja noin sadasta yhteistoimintajäsenestä. NSS:n jäsenet ovat sähkösuunnittelun ammattilaisia. Lisätietoja nssoy.fi