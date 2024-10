Tyttöjen tulevaisuus ei ole vain ”tyttöjuttuja”

Kansainvälisenä Tyttöjen päivänä teema on “Tyttöjen visio tulevaisuudesta”. Tulevaisuudenusko on voimavara, joka voi torjua elämän syrjäyttävät tekijät. Sitä vasten nuorten hyvinvointitilastot tarjoavat karua kertomaa. Suurimmassa osassa kouluista jopa puolet 8.- ja 9.-luokkalaisista tytöistä kokee ahdistusta. Myös lähes puolet nuorista naisista on huolissaan tulevaisuuden jaksamisestaan, kun miehistä vain 27 % kokee samoin.