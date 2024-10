SDP:n Rantanen: Hallituksen palkkakuoppalaki pahentaa hoitajien saatavuutta

SDP:n Johannes Koskisen ryhmäpuheenvuoro kansainvälisten taloussuhteiden ja kehitysyhteistyön selonteosta 8.10.2024 14:20:17 EEST | Tiedote

Arvoisa puhemies! Kansainvälisten taloussuhteiden ja kehitysyhteistyön selonteko täydentää ulko- ja turvallisuuspoliittista selontekoa. Valmistelussa ei ole ollut mukana parlamentaarista seurantaa, kuten viime kaudella ylivaalikautisen kehityspolitiikan selonteon valmistelussa. Sosialidemokraattien mielestä on syytä noudattaa kautta linjan hyvää parlamentaarista käytäntöä. Elämme ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä kehityspolitiikan kannalta maailmanlaajuisesti turbulenttia aikaa. Suurvaltakilpailu kiihtyy, ja konfliktit lisääntyvät. Sota Ukrainassa jatkuu edelleen. Lähi-idässä on suuri riski konfliktin eskaloitumisesta suursodaksi. Sudanissa sisällissota on ajanut maan akuuttiin ruokakriisiin ja nälänhätään. Nykytilanne korostaa entisestään välttämättömyyttä saada koko kansainvälinen yhteisö ponnistelemaan aseiden vaikenemisen ja diplomatian puolesta. Kehitysyhteistyö ja humanitaarinen apu, samoin kuin kansainvälinen kauppa, ovat tärkeässä roolissa työssä vakaamman, turvallisemman ja