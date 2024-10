Sarjakusettaja – neljän naisen uskomaton selviytymistarina Tinder-huijarin otteesta

Mitä kuuluu Ylelle ja media-alalle? Yle Avoinna -tapahtuma tarjoaa keskusteluja ajankohtaisista kysymyksistä 7.10.2024 10:05:00 EEST | Tiedote

Yle Avoinna -tapahtuma on uusi avaus, jonka tarkoituksena on on lisätä Ylen avoimuutta ja vuorovaikutusta yhteiskunnassa.