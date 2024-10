Haapamäen sortumapaikka täytetään väliaikaisesti, lopullinen korjaaminen ainakin ensi viikkoon

Työttömyys elokuussa 12,4 prosenttia 24.9.2024 08:00:32 EEST | Tiedote

Keski-Suomen kaikista työnhakijoista oli työttömiä työnhakijoita 15 578, mikä on 1 045 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömistä työnhakijoista oli elokuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja 930, mikä on 35 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten. Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli lisäksi 900, mikä on 538 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.