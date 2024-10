Nokian Panimo rakentaa uuden suuremman logistiikkakeskuksen – panimon historian merkittävin investointi

Nokian Panimon hallitus on tehnyt investointipäätöksen panimon uuden logistiikkakeskuksen rakentamisesta. Investointi on panimon historian suurin, ja hankkeen kokonaiskustannusarvio on yli 4 miljoonaa euroa. Rakennustyöt alkavat lokakuun aikana, ja uuden laajennusosan on määrä valmistua keväällä 2025.