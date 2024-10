Varsinais-Suomen ja Satakunnan päällystystyöt viikolla 42

Viikon 42 päällystyskohteena olevia teitä:

Valtatie 8 Raisio-Nousiainen, työt loppuun

Seututie 180 Ersby-Sattmark, Parainen (työt alkavat, kun päällystyskalusto saa erikoiskuljetusluvan Kirjalansalmen sillan yli)

Yhdystie 1930 Asemantie, Mynämäki

Yhdystie 2170 Eura-Nakkila, Nakkila

Yhdystie 2255 Riihikoski, Pöytyä

Yhdystie 2351 Halikko-Hajala, Salo, työt jatkuvat

Yhdystie 2262 Karhula-Mellilä, Loimaa

Yhdystie 12607 Karhula-Loimaa, Loimaa, työt jatkuvat

Yhdystie 12793 Linjatie, Säkylä

Yhdystie 12897 Suutarinmäki-Tattara, Nakkila, työt jatkuvat

Muita rakenteenparantamis- ja päällystystä valmistelevia töitä:

Yhdystie 2460 Häyntiönmaa-Kullaa, Ulvila

Yhdystie 13004 Amttöö-Ahlainen, Pori

Päällystys- ja rakenteenparantamistöiden lisäksi käynnissä on tierakenteiden kuivatusta parantavia töitä Huittisten seudulla.

Työnaikaiset liikennejärjestelyt

Työt ajoittuvat pääosin päivä- ja ilta-aikaan.

Töiden aikana ajoradan toinen ajokaista joudutaan sulkemaan liikenteeltä, ja liikenteen käytössä on yksi ajokaista. Liikenne pysäytetään työkohteissa kummastakin suunnasta vuorotellen.

Työmaiden kohdalla on alennettu nopeusrajoitus. Tietyömaan kohdalla on tärkeää noudattaa alennettua nopeusrajoitusta ja erityistä varovaisuutta, sillä kyse on tielläliikkujien lisäksi myös työmaalla työskentelevien turvallisuudesta. Matkantekoon ja mahdollisiin viivästyksiin on hyvä varata riittävästi aikaa, ja tarvittaessa suosia vaihtoehtoisia reittejä.

Suunniteltuihin aikatauluihin voi tulla muutoksia muun muassa sään tai esimerkiksi kalustorikkojen vuoksi.

Ajantasaisimman tiedon päällystystyömaiden etenemisestä, sijainneista ja mahdolliset liikennejärjestelyt löydät Liikennetilanne-palvelusta.

Lisätietoja:

Varsinais-Suomen ELY-keskus: päällysteinsinööri Tero Ahokas, p. 0295 022 777 & tienpidon asiantuntija Hanna Skants, p. 0295 022 824