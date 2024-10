Loimaan eteläisen kotihoidon tilannetta ratkotaan yhteistyössä – asiakkaiden palvelut on turvattu

Julkisuudessa on annettu virheellinen kuva siitä, että Loimaan eteläisen kotihoidon haastava tilanne johtuisi työyhteisölle elokuussa järjestetystä sisäisestä koulutuksesta. Työyhteisön tilanne on ollut ennen koulutusta ja on edelleen haasteellinen ja siihen haetaan ratkaisuja parhaillaan. Työyhteisön tilanne ei kuitenkaan vaikuta kotihoidon asiakkaiden palveluihin. Loimaan kotihoidon asiakkaiden palvelut on turvattu ja turvataan jatkossakin.