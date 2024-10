Arvonlisäveron korotus ei nostanut hintoja täysimääräisesti

Työttömyys on iskenyt erityisesti ulkomaiden kansalaisiin 8.10.2024 09:19:56 EEST | Tiedote

Työttömyys on Suomessa nousussa, ja ulkomaiden kansalaisilla tilanne on heikentynyt selvästi nopeammin kuin suomalaisilla. EU:n ulkopuolelta saapuneiden työttömyysaste on tuoreimpien lukujen mukaan Suomessa EU-maista jo toiseksi korkein, kirjoittaa Tilastokeskuksen yliaktuaari Pertti Taskinen Tieto&trendit-artikkelissa.